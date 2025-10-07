Santo Domingo. – El Senado de la República dejó este martes “sobre la mesa”, con varias modificaciones, el proyecto que modifica la Ley 16-92, del Código de Trabajo, cuya pieza ya fue aprobada por la Cámara Alta en primera lectura.

Dicha normativa busca adaptar el marco legal al mercado laboral actual y al avance de la tecnología, respondiendo a las necesidades tanto de los trabajadores como de los empleadores.

La iniciativa fue presentada por los senadores Manuel Rodríguez, Cristóbal Venerado Castillo, Julito Fulcar, María Mercedes Ortiz, Johnson Encarnación Díaz y Secundino Velázquez.

Quizas te interese; Senador Ramón Rogelio Genao propone creación de Cuarta Sala Especializada en la Suprema Corte de Justicia

Dentro de las mociones aprobadas figura la propuesta del senador Alexis Victoria Yeb, quien solicitó que se vuelva a la posición inicial sobre el tema de las propinas.

Con la misma se busca que “solo sea incluido el 10% de la propina legal en centros de expendio de bebidas y comida”.

También fue aprobada la modificación presentada por el senador de la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc, quien propuso modificar el artículo 420.

La misma señala que el Ministerio de Trabajo es el órgano del Poder Ejecutivo encargado de la formulación y ejecución de la política laboral.