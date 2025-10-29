Santo Domingo. – En un acto encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el órgano legislativo entregó este miércoles un pergamino de reconocimiento al doctor José Garrido Calderón, por su fructífera carrera, y sus numerosos aportes en beneficio de la medicina en el país.

El destacado galeno llegó al Salón Reynaldo Pared Pérez del Senado, acompañado de su esposa Ángela de las Mercedes Méndez, y sus hijos Cynthia, Eduardo, José Ángel y Ariadna Rachel Garrido, así como de sus nietos y otros familiares, para recibir tan importante distinción.

Ricardo de los Santos resaltó la destacada trayectoria del doctor Garrido Calderón en el área de la salud, quien ha consagrado su vida al servicio de la República Dominicana.

“Desde el Senado de la República, es un gran honor poder reconocer a una figura como el doctor José Garrido Calderón, que lo ha dado todo por la medicina; que no solo nos ha representado en la República Dominicana sino en el exterior, y es un ejemplo de admiración y orgullo para todos los dominicanos”, expresó de los Santos.

Durante la ceremonia, el proponente de la iniciativa, senador Rafael Duluc Rijo (Cholitٕín), quien agradeció a los presentes, destacó la importancia de reconocer la gran labor del doctor Garrido, por su vocación de servicio y «medico ejemplar de la provincia La Altagracia y el país».

“Hoy el Senado de la República se llena de orgullo y se honra al reconocer a uno de los hijos mas ilustres de la provincia La Altagracia, al doctor José Altagracia Garrido Calderón, un hombre que representa décadas de servicio, sabiduría y compromiso con la medicina dominicana,. Reconocerlo es un acto de justicia y gratitud nacional hacia un hombre que ha dedicado su vida al bienestar de los demás. Su trayectoria es una cátedra de vocación, sacrificio y excelencia. Gracias por ser un orgullo eterno de La Altagracia y la República Dominicana”, resaltó Duluc.

Luego de dar lectura al pergamino, de los Santos, acompañado del senador Duluc Rijo y los senadores Lía Díaz de Díaz, Moisés Ayala, Antonio Marte, Eduard Espiritusanto, Odalis Rodríguez, María Mercedes Ortiz y Jonhson Encarnación, hicieron entrega del mismo al homenajeado.