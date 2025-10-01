Senado reconoce al locutor Jochy Santos por 50 años en los medios

Santo Domingo.- El Senado de la República reconoció este miércoles al locutor José Luis de los Santos Marte (Jochy Santos), por sus 50 años de trayectoria en los medios de comunicación, y sus aportes al arte y la cultura de la República Dominicana.

Para reconocer a Jochy Santos, la Cámara Alta aprobó a unanimidad una resolución propuesta por el senador de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, luego de ser analizada en la Comisión Permanente de Cultura.

Senado reconoce al presentador

El acto de reconocimiento fue encabezado por el vicepresidente del Senado, Pedro Catrain, quien felicitó a Jochy Santos por llevar alegría y entretenimiento de calidad al pueblo dominicano por más de cuatro décadas.

“El Senado se enorgullece de reconocer a una figura de tanta valía, que con su talento no sólo lleva entretenimiento, sino que también dignifica la cultura dominicana”, dijo el legislador.

En ese sentido, el senador Antonio Marte, proponente de la resolución de reconocimiento, expuso que Santos es poseedor de grandes méritos, porque ha cautivado el corazón de la gente con su carisma y particular manera producir entretenimiento de calidad.

“Eres un hombre valioso, que no utiliza los medios de comunicación para hacer daño, simplemente transmites alegría, paz y tranquilidad a tus espectadores, y por eso te exhorto que sigas así, porque lo estás haciendo bien”, expresó el representante de Santiago Rodríguez.

En tanto, Jochy Santos, agradeció al Senado y al senador Marte por el noble gesto de rendir tributo a su trayectoria, y dedicó el reconocimiento a su familia, sus compañeros de trabajo y seguidores.

«Me siento contento, feliz de vivir este momento tan importante, gracias a todos”, expresó el comunicador,quien ha sido presentador de los programas El Show de la Noche, El Show del Medio Día, Botando el Golpe, El Mismo Golpe con Jochy, Divertido con Jochy y Es Temprano Todavía.

En la actividad, que se llevó a cabo en el Salón Reynaldo Pared Pérez del Senado, Santos estuvo acompañado por sus hijos, Ricardo y Eduardo, más sus hermanos Helder y Carlos.

Por el Senado estuvieron Pedro Catrain, vicepresidente; Antonio Marte, Ramón Rogelio Genao, Franklin Romero, y Eduard Alexis Espiritusanto.