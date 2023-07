Senador Lorenzo podría postularse por la capital

El senador de Elías Piña, Yván Lorenzo, está contemplado la posibilidad, a solicitud de algunos de sus compañeros, de postularse a la misma posición pero por el Distrito Nacional.

“Hace más de un año, que un sector importante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha venido impulsando la candidatura nuestra por el Distrito Nacional”, expuso el legislador y miembro del Comité Político de esa organización.

Lorenzo aclaró que en estos momentos están concentrando en la tarea proselitista que le asignó el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez: enlazar la provincia de Azua y coordinar los abogados afines a esa candidatura.

“Nosotros hasta ahora no hemos tomado ninguna decisión, obviamente que eso va a requerir de una evaluación en función de cómo esté en el Distrito Nacional, pero yo soy un soldado valiente, disciplinado y consciente.

Al ser cuestionado de cómo siendo senador por Elías Piña aspiraría por una demarcación diferente, el congresista respondió que de conformidad con el artículo 79 de la Constitución, puede aspirar a ser senador quien nace en la demarcación así como quien ha residido en ella por cinco años consecutivos.

Presidente

Sobre lo expresado por el presidente Luis Abinader que no ha decidido si va o no a repostularse, el peledeísta dijo: “Yo le recomiendo que descanse, porque él no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones presidenciales”.