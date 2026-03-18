El senador Antonio Marte durante una sesión del Senado. / @SenadoRD. / Archivo

Santo Domingo.– El senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, denunció este miércoles que inspectores de la Dirección General de Migración (DGM)de la República Dominicana estarían apresando a ciudadanos haitianos para luego exigirles pagos de hasta 30 mil pesos a cambio de dejarlos en libertad.

El legislador afirmó que los operativos se realizan incluso en fincas donde trabajan los extranjeros, aprovechando momentos en que estos han cobrado para proceder con los apresamientos.

“Si el Gobierno se está sacrificando para sacar los ilegales del país, no es para que empleados de Migración estén cogiendo dinero. Entran a fincas, apresan a los haitianos, les quitan 30 mil pesos y a las pocas horas aparecen en libertad”, expresó.

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Marte consideró que estas prácticas deben cesar y señaló que, según su criterio, después de las 6:00 de la tarde no se debería ingresar a propiedades privadas para realizar detenciones.

Preocupación por combustibles

El senador, aliado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), también reiteró su llamado al Gobierno para adoptar medidas ante el alza en los precios del petróleo.

“Tengo una preocupación de lo que puede suceder con los combustibles. No quiero ver que se repita la historia de hacer filas de nuevo para adquirir combustibles”, advirtió durante la sesión del Senado.

Marte recordó la crisis de abastecimiento registrada tras el retorno al poder del expresidente Joaquín Balaguer, la cual estuvo vinculada al impacto de la Guerra del Golfo (1990-1991) en los mercados energéticos.