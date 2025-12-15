Santo Domingo.-La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) informó que las ligas miembros de Puerto Rico, República Dominicana y México comunicaron formalmente que, debido a situaciones externas ajenas a su control, no se encuentran en condiciones de asistir a la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela.

La CBPC dejó constancia de que dicha comunicación fue recibida en un ambiente de respeto institucional y conforme a los procedimientos internos de la Confederación. .

Asimismo, reconoció la posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), la cual ha reiterado que cuenta con las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento.

La Confederación, junto a sus ligas miembros, valoró el trabajo desarrollado por la LVBP y su Comité Organizador, así como los esfuerzos realizados en la planificación de la Serie del Caribe 2026.

En ese contexto, la CBPC indicó que continúa evaluando la situación de manera responsable, considerando las distintas alternativas disponibles, y que mantendrá informada oportunamente a la afición y a los medios de comunicación sobre cualquier decisión que sea adoptada.