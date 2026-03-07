Deportes Béisbol

Luis Severino no irá enfocado en pasar bateadores

Luis Severino durante su accionar en los fogueos.

El derecho Luis Severino tiene la encomienda de encaminar la segunda victoria del equipo dominicano este domingo a la 1:00 p. m. en el Clásico Mundial de Béisbol.

Severino pondrá a prueba sus 10 años de experiencia en Las Mayores cuando suba a la lomita a medirse contra el conjunto de Países Bajos.

“Me enfocaré en no ponchar a todos y conseguir más outs temprano”, señaló el serpentinero pertenenciente a los Atléticos.

Indicó que buscará la forma de mantener la pelota en la parte baja para provocar más contactos y no tratando de pasar bateadores.

Precisó que la mentalidad del grupo es salir a ganar cada partido, no importando cual sea el rival.
En el 2025, Severino registró efectividad de 4.54 y WHIP de 1.3. En 29 salidas tuvo récord de 8-11 y recetó 124 ponches.

