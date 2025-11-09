Paul Hoynes

Cleveland.com

CLEVELAND, Ohio.- El tercera base de los Guardians, José Ramírez, se impuso en una competencia reñida para ganar el sexto premio Silver Slugger de su carrera el viernes por la noche.

Ramírez ganó el premio, símbolo del mejor tercera base bateador de la Liga Americana, por encima de Alex Bregman de Boston y Junior Caminero de Tampa Bay.

El ambidiestro Ramírez ha ganado el Bate de Plata en 2017, 2018, 2020, 2022, 2024 y 2025. Ramírez recibió un bono de 50.000 dólares por ganar el premio.

Esta temporada, Ramírez bateó .283 (168 hits en 593 turnos al bate) con 34 dobles, 30 jonrones y 85 carreras impulsadas.

Por segunda temporada consecutiva, logró 30 jonrones y 40 o más bases robadas (30 jonrones y 40 o más bases robadas). Es el único jugador en la historia de la franquicia con tres temporadas 30-30.

La competencia por el premio Silver Slugger de la Liga Americana en la tercera base fue reñida.

Caminero, de los Rays, tuvo un OBP de .311 (159 hits en 602 turnos al bate) con 28 dobles, 45 jonrones y 110 carreras impulsadas. Se ponchó 125 veces y recibió 41 bases por bolas.

Bregman, con Boston, bateó .273 (118 de 433) con 28 dobles, 18 jonrones y 62 carreras impulsadas.