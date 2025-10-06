Bogotá.– Hace exactamente tres décadas, el 6 de octubre de 1995, Shakira lanzó “Pies descalzos”, el disco que cambió el rumbo de su carrera y la consolidó como una de las voces más influyentes de la música en español, con una propuesta que fusionó pop-rock y ritmos latinos.

Grabado entre Bogotá y Miami, este tercer álbum de estudio —tras “Magia” (1991) y “Peligro” (1993)— marcó un hito en la industria musical colombiana, al convertirse en el primero en superar el millón de copias vendidas en el país.

Con once temas escritos por la propia artista, “Pies descalzos” presentó un sonido fresco y letras introspectivas que revelaron la faceta de Shakira como compositora, poeta e intérprete, destacó este lunes Sony Music en un comunicado.

De este trabajo surgieron clásicos como “Estoy aquí”, “Antología”, “Dónde estás corazón” y “Se quiere, se mata”, canciones que alcanzaron los primeros lugares del listado Top Latin Songs de Billboard y consolidaron su proyección internacional.

Shakira celebra 30 años

Un año después, en 1997, la artista lanzó “The Remixes”, una versión del álbum que incluyó adaptaciones en portugués y nuevas mezclas de sus mayores éxitos.

Hoy, “Pies descalzos” está certificado siete veces diamante por ventas físicas y dos veces platino por reproducciones digitales. Con más de 4.3 millones de copias vendidas a nivel mundial, sigue siendo el tercer disco más exitoso de su carrera, solo superado por “Laundry Service” (2001) y “Fijación Oral Vol. 1” (2005).

La cantante colombiana retomará su gira “Las mujeres ya no lloran” con conciertos en su país natal: el 25 de octubre en Cali, en el estadio Pascual Guerrero, y el 1 de noviembre en Bogotá, en el estadio Vive Claro.