Shang-Chi rompe récord en fin de semana festivo en EEUU

NUEVA YORK (AP) — En el que tradicionalmente es uno de los fines de semana más tranquilos en los cines de Estados Unidos y Canadá, la película “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” de Marvel rompió el récord de recaudaciones en estrenos el fin de semana del Día del Trabajo con una ganancia aproximada de 71,4 millones de dólares, dándole a los cines resentidos por la reciente oleada de coronavirus un gran impulso de cara al otoño.

La recaudación del viernes al domingo para “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“, la primera cinta de Marvel protagonizada por un superhéroe asiático, figura como uno de los mejores estrenos durante la pandemia, detrás de otra película de Marvel, “Black Widow”, que recaudó 80,3 millones en julio en su primer fin de semana en los cines.

A nivel internacional registró 56,2 millones de dólares, para un total de 127,6 millones en tres días. Disney anticipa que “Shang-Chi”, cuya realización costó unos 150 millones de dólares, añadirá unos 12,1 millones dólares más en cines de Estados Unidos el lunes.

The Walt Disney Co. decidió lanzar “Shang-Chi” únicamente en los cines, donde se exhibirá por 45 días. Algunos de los estrenos del estudio de este año, incluida “Black Widow”, se han inaugurado en cines y en la plataforma Disney+ por un costo de 30 dólares.

El sólido desempeño de “Shang-Chi” —las previsiones de recaudación habían rondado los 50 millones de dólares— representó un gran alivio para Hollywood, que había tenido estrenos tumultuosos en las últimas semanas durante un repunte de casos de COVID-19 impulsado por la variante delta.

El estreno de varias películas ha sido pospuesto para el otoño, incluidas “Top Gun: Maverick”, “Jackass Forever” y “Clifford the Big Red Dog”, todas de Paramount Pictures. Sin embargo, lo registrado por Disney este fin de semana debería dar confianza a los próximos estrenos de gran presupuesto, como la cinta de James Bond “No Time to Die” de los estudios MGM y United Artists Releasing, y “Venom: Let There Be Carnage” de Sony Pictures. Tal vez nadie celebró más el domingo que los propietarios de las salas de cine.

Los exhibidores han argumentado que los estrenos simultáneos canibalizan significativamente la venta de entradas. Warner Bros., que está poniendo todos sus estrenos de 2021 simultáneamente en HBO Max, se ha comprometido a poner fin a esta práctica el próximo año. La cinta que más recaudó la semana pasada, la película de terror “Candyman” de Universal, retrocedió al segundo lugar con 10,5 millones de dólares.