Islamabad.- El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, recibió este sábado al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, inmediatamente después de mantener un encuentro con la delegación de Irán, en un movimiento que aparentemente marca el inicio formal de las negociaciones de paz en Islamabad.

«Al dar comienzo hoy las Conversaciones de Islamabad, el primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, mantuvo una reunión con Su Excelencia JD Vance, vicepresidente de los Estados Unidos de América», informó la oficina del primer ministro, sin precisar cómo continuarán las conversaciones.

Vance acudió a la oficina de Sharif acompañado por el enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, tras la salida de la comitiva iraní encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

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Por el momento no existen acuerdos formales, ya que «las reuniones ni siquiera han comenzado aún», dijo a la prensa un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato.

Sharif, que lidera la mediación en este encuentro, destacó la disposición de ambas partes para avanzar hacia una paz duradera en la región, según el comunicado oficial.

Medios locales paquistaníes aseguran que la cumbre podría desarrollarse en una sola jornada intensiva durante este sábado. De momento, se desconoce si las negociaciones se llevarán a cabo de forma directa entre ambas partes o si se mantendrá el formato de «proximidad» o conversaciones indirectas a través del mediador paquistaní.

La representación de Irán inició su jornada con reuniones de alto nivel tras haber celebrado un encuentro la noche del viernes con el jefe del Ejército paquistaní, el general Asim Munir, quien también recibió a Vance a su llegada a la base aérea de Nur Khan este sábado a las 10:29 (05:29 GMT).

El vicepresidente entró en el hotel Serena -sede de las negociaciones- a las 12:06 (07:06 GMT) tras realizar una escala técnica en su embajada, según informó su oficina.

Pakistán ejerce de facilitador mientras mantiene vigente el Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua con Arabia Saudí, firmado el 17 de septiembre de 2025, que establece una cláusula de seguridad colectiva.

Con ambas delegaciones ya en contacto oficial con el anfitrión y la «Zona Roja» bajo un blindaje militar, el diálogo se desarrolla bajo una tregua de dos semanas. El objetivo de las próximas horas será consolidar el cese de hostilidades y transformarlo en un acuerdo de paz sostenible.