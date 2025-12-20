Santo Domingo.-Ante la realidad de la lucha contra la adulteración, falsificación y comercialización ilícita de bebidas alcohólicas y cigarrillos en el país, la multinacional suiza SICPA impartió una capacitación a técnicos inspectores del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Procuraduría General de la República.

El taller fue con miras a fortalecer la articulación operativa entre instituciones para la detección, documentación e investigación de irregularidades en el comercio ilícito de estos productos.

La apertura del “Taller Características de Seguridad de los Mecanismos de Control Fiscal para Bebidas Alcohólicas y Cigarrillos – Sistema TRÁFICO”, estuvo a cargo del viceministro de Comercio Interno del MICM, Ramón Pérez Fermín, quien manifestó que esta capacitación forma parte de las acciones que coordina el MICM para enfrentar el comercio ilícito, fortalecer las capacidades técnicas y complementar los trabajos que se realizan en conjunto con las instituciones de la Mesa de Combate al Comercio Ilícito.