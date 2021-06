Sigue violencia alrededor de Franja de Gaza

Naftali Bennett,

Primer ministro Israel.-

Su llegada al poder en sustitución del belicista Benjamin Netanyahu no ha significado la reducción de la violencia que se esperaba alrededor de la Franja de Gaza. No ha tardado en estrenarse con un ataque a los territorios palestinos, además de una advertencia a los grupos en el sentido de que la paciencia israelí se ha agotado.

Keiko Fujimori,

Candidata Perú.-

No deja de ser importante, pero no debió esperar que subieran más las tensiones para declarar su virtual aceptación al triunfo del izquierdista Pedro Castillo. De esa forma frena las confrontaciones, que ya cobraban calor en la calle. El fraude del que habría sido víctima no fue detectado en la revisión de votos que solicitó.

Ana Jiménez Cruceta,

Vocera de la Policía.-

Su designación como vocera de la Policía ha caído bien en el medio. No solo es la primera mujer en desempeñar las funciones, sino que como teniente coronel posee un currículo que avala su nombramiento. Con un cuerpo con una imagen tan deteriorada su misión es un desafío.