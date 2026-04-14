La lección detrás de la derrota de Víktor Orbán en Hungría

Víktor Orbán

Saliente presidente Hungría

Su derrota en las elecciones del domingo ha sido más festejada que la propia victoria de su contrincante. El proceso tiene la particularidad de que aliados como Donald Trump y Vladimir Putin no quebrantaron la voluntad del electorado de terminar con sus 16 años en el poder. La derrota es una lección para quienes actúan como él.

Keiko Fujimori

Candidata presidencial de Perú

El triunfo en la primera vuelta de las votaciones del domingo se daba como un hecho. El 16.9 % que alcanzó contra el 14.7 de Rafael López, quien ocupa la segunda posición, confirmó los pronósticos. Pero con lo ajustado que han sido los resultados tiene todavía que emplearse a fondo para conquistar la anhelada presidencia de Perú.

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Roberto Ángel Salcedo

Ministro de Cultura

La Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, que se celebrará del 20 al 26 de este mes en Santiago, es una auspiciosa iniciativa, que merece apoyo al ir más allá de fomentar el hábito de la lectura. Contempla enlazar generaciones, dinamizar la región y reforzar la identidad de cada una de las provincias.