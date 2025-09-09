Miami. – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este martes las amenazas de muerte contra el periodista haitiano Joseph Guyler Delva, reconocido por su cobertura crítica y su labor en defensa de la libertad de expresión en Haití.

EXIGEN GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO

En un comunicado oficial, la SIP expresó su preocupación por el creciente clima de hostigamiento contra los trabajadores de la prensa en Haití y exigió a las autoridades locales garantizar la seguridad de Delva y de todos los periodistas haitianos.

“El periodismo independiente no puede ejercerse bajo intimidación ni amenazas. La protección de los periodistas es esencial para la democracia y el derecho a la información”, señaló el organismo hemisférico.

CONTEXTO DE VIOLENCIA CONTRA LA PRENSA EN HAITÍ

El caso de Delva se suma a una lista de agresiones que en los últimos años han afectado a comunicadores en Haití, país donde las bandas armadas y la crisis política han incrementado los riesgos para los reporteros.

La SIP reiteró que continuará dando seguimiento a la situación y exhortó a la comunidad internacional a mantener la atención sobre las amenazas que enfrentan los periodistas haitianos en el ejercicio de su profesión.