Sol, playa y protección ocular

En ambientes con alta exposición solar y reflejos intensos, como el mar o la arena, los lentes polarizados son una excelente opción, ya que reducen el deslumbramiento y mejoran la calidad visual.

Sin embargo, es fundamental verificar que también cuenten con protección UV, ya que no todos los lentes polarizados la incluyen, según explica la doctora Laura Espaillat, especialista en oftalmología.

Dice que la exposición a los rayos ultravioletas, sobre todo en países tropicales como el nuestro, la exposición solar es tan intensa que puede provocar múltiples patologías oculares tales como: cataratas, cánceres oculares, pterigión (comúnmente conocido como uñas), fotoqueratitis (quemaduras en la córnea, que es el recubrimiento transparente del ojo), degeneración ocular entre otras patologías.

“Todos estos tipos de problemas se agravan aún más en épocas de verano y Semana Santa, pues la playa, las piscinas e inclusive la arena sirven como método de reflexión que potencializa y concentra aún más los rayos UV del sol haciendo que sus daños sean más severos”, resalta la oftalmóloga.

Señala que es necesario utilizar lentes de buena calidad, y no solo lentes oscuros de baja calidad, adquiridos en lugares no especializados, ya que no ofrecen la protección necesaria contra los rayos UV, exponiendo los ojos a daños potenciales y gastar dinero y tiempo. Además, la calidad óptica deficiente puede causar molestias visuales y fatiga ocular.

“Lo primero que se debe tener en cuenta para seleccionar un buen lente, es que debe indicarlo en las patas del mismo o llevar el lente a un centro donde tengan foco de luz UV.”, explica la propietaria de Med Spa by Dra. Laura Espaillat.

Los niños

En cuanto al cuidado de los ojos en los niños dice que la edad adecuada es desde que él bebe tolere usar los lentes.

“Existen unos con las patas de goma que no le causan molestia, yo diría que desde los seis meses es buenas edad”, precisa la experta en salud visual.