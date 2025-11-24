Las Águilas no creen en nadie y están paseando en el torneo de béisbol profesional criollo. Hay mucho miedo de jugar con los cibaeños.

Feliz

Víctor García Sued y los directivos del equipo de Santiago, están muy felices con su conjunto. En el torneo pasado no llegaron a la final.

El lío

No hay dudas de que hay un lío en el fútbol, tras la sanción al equipo de San Cristóbal. Por suerte la LDF tiene capacidad de salir de ese embrollo.

¡Lucha!

La única forma de que se puedan construir pistas de atletismo en todo el país es que los sanos sectores deportivos se unan.