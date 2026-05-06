Solidaridad con Cuba

He defendido la revolución cubana desde que un grupo de guerrilleros, comandados por Fidel Castro, un hombre de excepción, objeto de quien sabe cuántos intentos de asesinato por parte de la Central de Inteligencia (CIA) y otros organismos de espionaje, junto 82 expedicionarios, entre ellos, su hermano, Raúl Castro, Ernesto -Che- Guevara, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida, Ramiro Valdés, entre muchos otros, miembros en su mayoría del Movimiento 26 de Julio, desembarcaron en el yate Granma, procedente de México, el 2 de diciembre de 1956, triunfando el primero de enero de 1959, hace ya poco más de 67 años, con logros importantes en la salud y la educación, principalmente.

De no ser por el bloqueo económico, político, cultural y social, que le ha costado más de 150 mil millones de dólares, Cuba fuera el país más próspero del continente americano y uno de los más avanzados y desarrollados del mundo. ¡Sin lugar a duda!

Quienes dicen que la revolución cubana ha fracasado, no saben lo que dicen. La ignorancia es atrevida.

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El colonialismo ideológico del que son víctimas muchos, debido al bombardeo constante y sistemático de una campaña mediática de mentiras y calumnias en contra de la revolución y de sus líderes éticos. (Recuerdo que en una ocasión la revista norteamericana Forbes aseguró que Fidel Castro era uno de los hombres más ricos del mundo.

Fidel respondió diciendo que, si le probaban que tenía un peso fuera de Cuba, renunciaría al cargo de jefe de Estado. Era una infamia más; una de tantas contra el líder y jefe del país. En una ocasión, al preguntarle a qué se debía su éxito y la veneración que el pueblo sentía por él, dijo que nunca le había mentido a la nación. Fidel asumía la responsabilidad de los éxitos y de los fracasos).

Defiendo la revolución cubana desde siempre. Esa revolución la hizo el pueblo cubano. Ningún poder extranjero, ni siquiera el de México, que tanto apoyo le ha dado siempre, fue el responsable. Los cubanos hicieron su revolución. Por eso la defienden a rajatablas; por eso el imperialismo yanqui no ha podido destruirla a pesar de todas las agresiones y amenazas. No fue el ejército rojo soviético el que impuso el socialismo en Cuba como ocurrió en muchos países de Europa donde lo impusieron tras la Segunda Guerra Mundial.

Los cubanos morirán defendiendo su revolución. Ya lo dijo Fidel: ¡Patria o muerte! El pueblo cubano no se rinde, no se arrodilla, no cede ni vende su revolución, que tanto sacrificio le ha costado. Cuba, como todos los países del mundo, tiene derecho a elegir el régimen de su elección. Estados Unidos no tiene ningún derecho sobre el país caribeño. Los pueblos amantes de la paz están en la obligación de respaldar al gobierno legitimo de Cuba.