Contra todos los pronósticos, el dominicano José Soriano se ha convertido en el lanzador más dominante del inicio de temporada en las Grandes Ligas.

Los expertos señalaron nombres como Tarik Skubal, Paul Skenes, Cristopher Sánchez, Zack Wheeler, Logan Webb, entre otros que han sido contendores al premio Cy Young en los últimos años.

Soriano ha roto las predicciones. Aunque es muy temprano para hablar de premios, el derecho de los Angelinos domina las cuatro principales estadísticas de pitcheo en todas Las Mayores, tras su salida del domingo, donde Los Ángeles vencieron 9-6 a los Rojos de Cincinnati.

Con 27 entradas lanzadas, Soriano es líder en victorias (4-0), efectividad (0.33), WHIP (0.67) y ponches (31).

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Lo que exhibió contra los Rojos fue una réplica de sus tres salidas anteriores, manteniendo absoluto control de sus lanzamientos.

“Creo que todos mis lanzamientos funcionaron hoy”, manifestó Soriano, luego de lanzar 7.0 episodios en blanco en los que recetó 10 ponches y solo toleró dos indiscutibles.

“La clave de hoy fue que estuve lanzando con precisión, atacando la zona de strike desde el principio”, añadió Soriano sobre su cuarta salida de la temporada. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Nacional (@elnacionalrd)

Soriano salió decidido a llegar lejos en su presentación del domingo. Una muestra fue lo sucedido en la séptima entrada, cuando el partido estaba 8-0 y el dirigente Kurt Suzuki pretendía sacarlo de juego.

“De hecho, antes de que llegara al montículo, le dije: ‘Oye, déjame terminar esto. Déjame terminar esta [entrada]. Este es mi juego. Así que confía en mí, lo terminaré”, y cumplió con finalizar el episodio.

EN NÚMEROS

11-10

Proyección

Es el récord de ganados y perdidos que proyectó FanGraph para Soriano previo al inicio de campaña. Efectividad de 3.86, WHIP de 1.36 y 165 ponches.