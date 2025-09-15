Sospechoso de muerte de Charlie Kirk

EE.UU,- Tyler Robinson, un joven de 22 años señalado como el principal sospechoso por el incidente en el que perdió la vida el comentarista conservador Charlie Kirk, habría confesado su implicación en el hecho a través de un chat privado en la plataforma Discord, poco antes de entregarse a las autoridades.

Según reportes de The Washington Post, dos personas familiarizadas con la conversación confirmaron que Robinson escribió: “Hola a todos, tengo malas noticias. Era yo ayer en la Universidad de UVU. Lo siento mucho”. El mensaje fue enviado en un grupo cerrado de amigos la noche del jueves, aproximadamente dos horas antes de que se anunciara su detención.

Las capturas de pantalla del mensaje, así como la confirmación de la identidad de la cuenta, fueron compartidas con el medio bajo condición de anonimato. Discord, por su parte, colaboró con la investigación entregando registros y confirmando que la cuenta pertenecía a Robinson.

Aunque la empresa señaló en un inicio que no encontró indicios de que el sospechoso hubiera planeado el ataque ni promovido actos violentos en su plataforma, actualmente trabaja junto al FBI y las autoridades locales para esclarecer el caso.

El incidente en Utah Valley

El hecho ocurrió durante un evento en la Universidad de Utah Valley, en Orem, Utah, y generó una intensa búsqueda de 33 horas hasta que Robinson fue arrestado alrededor de las 10:00 p.m. del jueves. Según las autoridades, un familiar del joven habría alertado a un amigo, quien a su vez notificó a la policía sobre la supuesta confesión.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, señaló que todavía se investiga el motivo detrás del ataque, aunque indicó que Robinson había mostrado en los últimos años una inclinación ideológica de corte izquierdista y expresado críticas hacia Kirk.

En el chat donde Robinson habría hecho la confesión, sus amigos reaccionaron con sorpresa. Al día siguiente, uno de los miembros pidió oraciones tanto por el detenido como por la familia de la víctima, resaltando la gravedad del suceso y la importancia de evitar la violencia como forma de expresión.

Sospechoso de muerte de Charlie Kirk

Las autoridades no han confirmado todavía qué cargos formales se presentarán contra Robinson, aunque se espera que en los próximos días se abra un proceso judicial. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el material recolectado en Discord y otras plataformas digitales será determinante para el caso.

Mientras tanto, la comunidad universitaria permanece conmocionada. Estudiantes y profesores han realizado actos de homenaje a Charlie Kirk, y se reforzaron las medidas de seguridad en el campus.

Diversos sectores han llamado a la moderación política y a la defensa del debate pacífico, en medio de temores de que la polarización ideológica siga alimentando episodios de violencia en espacios educativos y públicos.