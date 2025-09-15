Washington, 15 sep 2025 — El presidente Donald Trump informó este lunes que el ejército estadounidense llevó a cabo un segundo ataque cinético contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela, causando la muerte de tres personas a bordo.
En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó:
“Las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas en el área de responsabilidad del Comando Sur. El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales hacia Estados Unidos”.
El mandatario destacó que ningún miembro de las Fuerzas Armadas resultó herido y advirtió que los cárteles representan una amenaza directa a la seguridad nacional y los intereses estadounidenses:
“Si transporta drogas que puedan matar estadounidenses, lo estamos cazando. Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido consecuencias devastadoras durante décadas”.
Reacciones políticas y contexto
El ataque se produce dos semanas después de otro operativo, en el que murieron 11 personas en una embarcación similar.
El congresista Mario Díaz-Balart respaldó la acción en redes sociales:
“No hay vacilación, debilidad ni confusión. El presidente Trump se toma muy en serio la protección de los estadounidenses y los intereses de seguridad nacional”.
Por su parte, Carlos Gimenez afirmó:
“Trump es un hombre de acción. No se metan con Estados Unidos. Al dictador Nicolás Maduro y a todos los narcoterroristas: tengan cuidado, porque sus días están contados”.
La congresista María Elvira Salazar agregó:
“Una vez más, el presidente Trump ha asestado un duro golpe a los narcoterroristas en el Caribe. Estados Unidos tratará esos cargamentos como armas dirigidas contra nosotros”.
Sanciones y acusaciones contra el Cártel de los Soles
El Departamento de Estado estadounidense anunció sanciones contra el Cártel de los Soles, grupo criminal con sede en Venezuela que apoya a las organizaciones terroristas Tren de Aragua y Cártel de Sinaloa.
El secretario de Estado Marco Rubio señaló en su red social X:
“Maduro es el líder de la organización narcoterrorista designada Cártel de los Soles y es responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”.