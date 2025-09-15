Washington, 15 sep 2025 — El presidente Donald Trump informó este lunes que el ejército estadounidense llevó a cabo un segundo ataque cinético contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela, causando la muerte de tres personas a bordo.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó:

“Las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas en el área de responsabilidad del Comando Sur. El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales hacia Estados Unidos”. Puedes leer: Haití anuncia medidas urgentes tras masacre de 42 personas en Laboderie

El mandatario destacó que ningún miembro de las Fuerzas Armadas resultó herido y advirtió que los cárteles representan una amenaza directa a la seguridad nacional y los intereses estadounidenses:

“Si transporta drogas que puedan matar estadounidenses, lo estamos cazando. Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido consecuencias devastadoras durante décadas”.

Reacciones políticas y contexto

El ataque se produce dos semanas después de otro operativo, en el que murieron 11 personas en una embarcación similar.

El congresista Mario Díaz-Balart respaldó la acción en redes sociales:

“No hay vacilación, debilidad ni confusión. El presidente Trump se toma muy en serio la protección de los estadounidenses y los intereses de seguridad nacional”.

Por su parte, Carlos Gimenez afirmó:

“Trump es un hombre de acción. No se metan con Estados Unidos. Al dictador Nicolás Maduro y a todos los narcoterroristas: tengan cuidado, porque sus días están contados”.

La congresista María Elvira Salazar agregó:

“Una vez más, el presidente Trump ha asestado un duro golpe a los narcoterroristas en el Caribe. Estados Unidos tratará esos cargamentos como armas dirigidas contra nosotros”.

Sanciones y acusaciones contra el Cártel de los Soles

El Departamento de Estado estadounidense anunció sanciones contra el Cártel de los Soles, grupo criminal con sede en Venezuela que apoya a las organizaciones terroristas Tren de Aragua y Cártel de Sinaloa.

El secretario de Estado Marco Rubio señaló en su red social X: