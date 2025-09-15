Santo Domingo, R.D. –El reconocido DJ dominicano DJ Adoni, ícono de la música urbana y querido por miles de fanáticos en el mundo, ha dado uno de los pasos más importantes de su vida personal: le pidió matrimonio a su pareja de más de 13 años, Lisabely Lugo, con una declaración que ha emocionado a todo el que la ha escuchado.

En un emotivo mensaje lleno de amor y gratitud, DJ Adoni le agradeció por ser su compañera incondicional, su paz, su fuerza y el pilar fundamental de su vida:

“Te prometí hacerte la mujer más feliz del mundo y te juro que lo voy a cumplir. Gracias por darme ese hogar de paz que todo hombre anhela”, expresó con el corazón en la mano.

Adoni no solo resaltó los valores, la maternidad ejemplar y la nobleza de Lisabely, sino también cómo juntos han construido una relación sólida, basada en la fe y en Dios:

“Hicimos una promesa de poner nuestra relación en manos de Dios, y como resultado hoy tenemos un amor fuerte e inquebrantable”, afirmó.

La propuesta de matrimonio llegó luego de más de una década de amor, paciencia y crecimiento mutuo.

“Gracias por aceptarme como tu futuro esposo. Sé que no soy perfecto, pero te sentirás orgullosa de haberme elegido”, dijo el DJ con emoción.