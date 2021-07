Soto, Santana y Vladdy entre los mejores en BB/K

El líder de las Mayores es Yuli Gurrriel; los latinos dominan un renglón que antes era exclusivo de una élite de peloteros norteamericanos

Antes a los peloteros latinos se los conocía por la tendencia a realizar swings a cualquier pitcheo y la poca frecuencia de ganar bases por transferencias.

Las cosas han cambiado, ya los nacidos al sur del río grande también han aprendido y hoy los jugadores de habla hispana no sólo dominan en bateo de promedio y poder, corrido de las bases, etc, sino que también saben trabajar sus turnos para aumentar el OBP.

Al llegar al ecuador de la actual temporada, sólo tres peloteros de los que en este momento -por apariciones al plato califican para el liderato de bateo- han recibido más bases por bolas que las veces que han sido ponchados.

Los tres son latinos y de los primeros ocho, incluído uno que le faltan algunas apariciones, siete se comunican en español.

El cubano Yuli Gurriel (Astros) tiene 34 BB- 29 K para average de 1.201 BB/K y lidera el pelotón, seguido por los dominicanos Juan Soto (Nacionales) con 48 BB, 45 K(1.067) y Carlos Santana (Reales), quien cierra el listado de más BB que K con 52-49 (1.061).

Soto siempre ha dominado la zona de strike a pesar de su edad y Santana es de los bateadores de mayor conciencia en el plato con dos títulos de BB recibidas en su carrera.

El cubano Yandy Díaz (Rayos) con 48 BB, 49 K (.980) es cuarto, su compatriota Yasmani Grandal (White Sox) con 59 BB K, 61 K (.967) quinto, Max Muncy (Dodgers) tiene 52 BB, 54 K (.963), José Altuve, 42 BB, 50 K (.840) y Vladimir Guerrero Jr. con 50 BB, 60K (.833) cierra los primeros ocho.

DATOS.– Vladimir Guerrero Jr., Rafael Devers, Teoscar Hernández y Fernando Tatis Jr. son los dominicanos que abrirán en el JE, todos debutantes…Los lanzadores Freddy Peralta y Álex Reyes deben ser seleccionados, pues han sido de los mejores en sus respectivas categorías… Los Medias Rojas aplastaron 15-1 a los Reales, que han perdido nueve en línea. Boston ha ganaado siete en fila…Devers pegó jonrón, dos sencillos, empujó cinco y ahora es el nuevo líder en impulsadas (69) en las Mayores, bonita manera de celebrar su elección al JE, anunciada momentos después del partido de su club…Danny Santana también empujó cinco y se quedó a ley del triple para el ciclo…Yusei Kikuchi tiró siete innings de cinco hits y una carrera frente a la artillería de los Azulejos en el Sahlen Field, estadio bueno para batear, cuando los Marineros se impusieron 7-2.

El japonés de Mairoka ha ganado tres aperturas seguidas y en sus últimas cuatro salidas registra 26.2 IP, 14 H, 3 CL, 10 BB, 24 K, 1.01 PCL, 0.90 WHIP…Jacob deGrom logró 14 K en siete entradas versus los Bravos. Ha ponchado el 45.3 por ciento de los 300 bateadores enfrentados este año, 14.40 K/9IP, 12.36 K/BB, 3.71 H/9IP y 3.89 K/H. Reitero, no tengo adjetivo para calificarlo…Joey Gallo cerró la primera mitad matemática con 20 jonrones en 81 partidos que han efectuado los Vigilantes hasta hoy. Lo otro (después del Juego de Estrellas) es la segunda parte, segunda mitad técnica, para estadísticas de las grandes ligas…Freddie Freeman fue ponchado cuatro veces anoche. Son los riesgos que se corren cuando un bateador enfrenta al as de los Mets. Freeman, sin embargo, salvó la noche con un suave sencillo que dejó en el terreno al conjunto de la Gran Manzana…Jason Heyward, de 6’5 y 240 libras, exhibe una línea ofensiva de .194-.286-.333.

Es nulo con el bate y gana 21.0 millones de dólares por aparar batazos en el jardín derecho. Al tipo le queda bien el uniforme, si usted no lo ha visto jugar, lo selecciona de inmediato, pues es uno de los peloteros más atléticos que existen, pero también de los que menos aporta con el bate (248 promedio de bateo y .384 slugging en seis años con los Cachorros)…Gregory Polanco, de 6’5, 235, también RF, muestra .195-.269-.359. No es tan buen right field como Howard y se le acaba el tiempo para producir como todos esperaban…Framber Valdez obtuvo su quinto triunfo con siete episodios de dos carreras contra los Indios.

El nativo de Palenque tiene 2.18 PCL en siete aperturas…Adam Wainwright lanzó ocho innings de seis hits y dos carreras en el Coors Field y llegó a 100 innings, undécimo pitcher que lo hace este año…”Es amigo de todos, para engañarlos a todos y hacer tan solo lo que le parece útil y conveniente”, así define Stefan Zweig al Duque de Otranto en una parte de su famosa biografía sobre el funesto personaje que vivió entre los siglos XVIII y XIX. Es mi libro de cabecera para comprender los giros de la vida y del comportamiento humano ante el poder.

CITA.- “Ese (Toronto) es uno de los mejores clubes de bateo de la Liga Americana y él (Yusei Kikuchi) los atacó. Tenía cosas realmente buenas y no retrocedió. Sacar siete entradas contra ese tipo de equipo dice mucho sobre su esfuerzo y la temporada que está preparando. Dije que es digno de lanzar en el Juego de Estrellas y respaldó eso”, dijo el dirigente de los Marineros, Scott Servais, sobre el buen trabajo que realizó el japonés Yusei Kikuchi, quien tiró siete entradas de una carrera frente a los Azulejos.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Rafael Devers (20-94), Danny Santana (3-45).

PROEZA.- El intermedista de los Bravos, Ozzie Albies, impulsó una carrera (57) en el juego contra los Mets y rompió el empate por el liderato de la Liga Nacional que compartía con el jardinero Adam Duvall, de los Marlins y Fernando Tatis Jr., de los Padres.