Juan Soto (22), de los Mets de Nueva York, se desliza ante el segunda base de los Cachorros de Chicago, Nico Hoerner (2), mientras roba la segunda base durante la primera entrada de un partido de béisbol el martes 23 de septiembre de 2025 en Chicago. (Foto AP/Erin Hooley)

Santo Domingo.- El dominicano Juan Soto, jardinero de los Mets de Nueva York, robó su base número 36 de la temporada y se coloca a solo cuatro de lograr el histórico 40-40, tras sumar ya 42 cuadrangulares.

En un partido visitando a los Nacionales de Washington, Soto le tomó por completo el tiempo al lanzador, al punto de que el cátcher no hizo ningún intento de tiro para evitar el robo.

Con esos números, Soto se une a la élite de Jeff Bagwell y Barry Bonds, únicos peloteros en registrar campañas con 40 o más jonrones, 30 o más robos, 100 o más impulsadas, 100 anotadas y 100 bases por bolas.

También te puede interesar:

Aun con la brillante actuación del estelar jardinero, los Mets mantienen en vilo su pase a los playoffs, dependiendo de lo que hagan otros equipos.