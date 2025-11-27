Cómo Steward Berroa está marcando la diferencia en el roster de las Águilas

El patrullero Steward Berroa se ha convertido en una de las bujías que enciende la ofensiva de las Águilas Cibaeñas en esta temporada, la cual está dedicada al inmortal de Cooperstown, don Juan Marichal.

El veloz jugador, que la noche de este miércoles se fue de 5-3, con una remolcada y tres anotadas, fue uno de los más destacados ofensivamente en el triunfo 6-4 de las Águilas sobre los Toros del Este, en el encuentro que se disputó en el estadio Francisco Micheli.

Berroa fue la chispa al conectar cuadrangular, doble, sencillo y se estafó dos bases para llegar a 12 en la estación. Al pimentoso jugador se unieron Ezequiel Durán, quien impulsó dos carreras con igual número de imparables, y Julio E. Rodríguez, que empujó dos más con un doble para que los de Santiago pusieran su marca en 22-5.

Los resultados que está presentando Berroa, arrojan que está teniendo su mejor arranque en la pelota dominicana en su quinta temporada.

Hasta el año pasado Berroa era utilizado simplemente como un corredor emergente y en algunos casos para sustituir a algún jardinero en las entradas finales.

Su cambio hacia las Águilas, ha sido de beneficio para el nativo de Santo Domingo, que se ha convertido en un jugador de todos los días en la alineación amarilla.

La presencia de Berroa en el lineup de las cuyayas, dinamiza aún más la ofensiva y su presencia en las bases desequilibra a los contrarios por la velocidad que este desarrolla, arrojando buenos resultados en una alineación que cuenta con varios jugadores de contacto y que ponen la bola en juego constantemente.

La personalidad alegre de Berroa, es otro elemento que da sus buenos dividendos en un equipo, ya que contagia a sus compañeros con la energía y dinamismo que le caracteriza al jugador de 5-10 de estatura.

Mucho se habla de Ezequiel Durán, Aderlin Rodríguez y de los aportes que realizó Emmanuel Rodríguez, pero la línea ofensiva de Berroa demuestra que también esta haciendo sus aportes.

Batea para promedio de .340, con OBP de .484 y Sluggin de .532 en 23 partidos. Una de sus mejores virtudes este año es su paciencia en el plato, ya que ha tomado 12 boletos.