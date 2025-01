Donald Trump

Presidente Estados Unidos

Se trata de su primer revés en su efímera gestión el bloqueo por un juez federal de la orden ejecutiva que eliminaba la garantía constitucional de ciudadanía por nacimiento, independientemente del estatus migratorio de los padres. El fallo del juez John C. Coughenour es para que sepa que tendrá que ajustarse a la ley.

Celso Marranzini

Presidente del CUE

Se entiende y hasta se aplaude que se exploren fórmulas para eliminar o reducir al mínimo los fraudes en el consumo de electricidad. Pero no deja de ser controversial la gracia a quienes se roban la luz para que regularicen su situación, con la advertencia de que si no lo hacen serán perseguidos. Con o sin regularización el fraude tiene que perseguirse.

Luis Valdez

Director de la DGII

Saludable su determinación de no extender el plazo para la obtención del marbete que autoriza la circulación legal de vehículos. Lo que más han tenido propietarios de las unidades es tiempo para los trámites correspondientes.. Y con las tantas facilidades excusas no hay para que no lo hayan hecho.