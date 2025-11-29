En los últimos días los taponamientos en el Gran Santo Domingo se han intensificado, un fenómeno habitual durante la temporada navideña, cuando incrementa la demanda de bienes y servicios y, con ello, la circulación vehicular.

En las principales vías de la capital se observa un mayor congestionamiento, no solo en las horas pico, a pesar de las medidas aplicadas por las autoridades dentro del programa “RD se mueve”.

El vocero de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Rafael Tejeda Baldera, explicó que cada año, debido al aumento de la actividad comercial, se produce una movilidad superior a la habitual.

“Como cada año, presentaremos el plan correspondiente, que será anunciado más adelante junto al Intrant y otras entidades del transporte, para hacer frente al incremento de vehículos y peatones”, afirmó.

Sobre las medidas del plan “RD se mueve”, que incluyen cambios de sentido en vías y prohibiciones de giro, Tejeda Baldera informó que los resultados se encuentran bajo evaluación.

“Estamos interviniendo intersecciones específicas para evitar la congestión, colocando conos y creando contraflujos en zonas de mayor circulación”, precisó.

Durante el jueves y viernes, las autoridades del Gabinete de Transporte pusieron en marcha el Plan Especial de Movilidad por el Día de Acción de Gracias y Viernes Negro 2025, coordinado por el Intrant y la Digesett, con el objetivo de garantizar una movilidad segura y ordenada.

Plan “RD se mueve”

El Plan “RD se mueve”, anunciado en junio por el Gabinete de Transporte, incluye medidas como el cambio de horario de entrada y salida de los empleados públicos para reducir la concentración vehicular en horas pico en las diferentes avenidas del Gran Santo Domingo.