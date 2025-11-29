Actualidad Gobierno

La embajada de EE.UU. advierte omitir nombres puede resultar en la negación de la visa

La embajada de Estados Unidos destacó la importancia de incluir en la    aplicación de visa todos los nombres y apellidos utilizados anteriormente por el solicitante.

En un comunicado publicado en su portal, la legación diplomática recordó que, al completar una solicitud de visa estadounidense, es obligatorio incluir todos los nombres y apellidos que haya utilizado anteriormente el aplicante.

Esto incluye apellidos de soltera y otros nombres usados por matrimonio, divorcio, adopción u otros cambios legales de nombre.

“Omitir cualquiera de estos nombres puede interpretarse como que estar ocultando información. Esto podría resultar en una negación de la visa”.

Silvio Cabrera

