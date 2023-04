Suben tarifas teleférico Puerto Plata a extranjeros

PUERTO PLATA. El Patronato del Teleférico de Puerto Plata dispuso un aumento de un 50% en las tarifas para los extranjeros que visitan ese atractivo medio de transporte y también a los vehículos que suban al área de atractivos de la loma Isabel de Torres, que entrará en vigencia a partir del 15 de mayo próximo.

Mediante una comunicación dirigida a los turoperadores, el Patronato del Teleférico justifica el aumento por el incremento de los costos operacionales, recordando que la tarifa se mantenía invariable desde el 2017.

A partir de la fecha establecida, los adultos extranjeros deberán pagar 15 dólares por doble vía (ida y vuelta), una vía 8 dólares; niños doble vía 8 dólares y una vía 4 dólares, mientras que los vehículos que suban a la loma Isabel de Torres pagarán 5 dólares.

El establecido aumento, el administrador del Teleférico, ingeniero Jean Abbot, dijo que el mismo se mantiene y recordó que el Patronato y la Administración esperan la comprensión de los usuarios, al sostener que la medida contribuirá para ofrecer un mejor servicio a los usuarios.

Reacción

De inmediato, el presidente de la Asociación de Turoperadores y Turismo de República Dominicana (OPETUR), Michell Musa, calificó como un “palo asechado” el incremento, debido a que no se les comunicó la decisión del Patronato.

Al ser entrevistado, Musa dijo que no discute si es justificable o no, pero considera que se debió informar con tiempo a los turoperadores para evitar que quienes vendieran el paquete a los visitantes no resulten afectados. Se quejó de que comunicaran tarde la decisión y que además no se reunieran con el sector, al estimar que la medida requeriría de seis meses para su aplicación.