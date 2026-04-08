Reanudan teleférico en Santo Domingo y Los Alcarrizos, pero persiste temor entre usuarios

Pese a reanudar el servicio de transporte en el teleférico de Santo Domingo y Los Alcarrizos, usuarios expresan temor de usarlo por las condiciones climáticas./ Imagen ilustrativa generada por IA.

Santo Domingo.– Las autoridades informaron la reanudación del servicio del teleférico en Santo Domingo y Los Alcarrizos, tras las interrupciones registradas por las condiciones climáticas este miércoles; sin embargo, la normalización del sistema no ha disipado el temor entre los usuarios.

De acuerdo con el comunicado emitido por la empresa Metropolitana de Transporte (MT), el servicio fue restablecido bajo medidas de seguridad, exhortando a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales.

No obstante, en redes sociales usuarios expresaron preocupación por utilizar el teleférico en medio de las lluvias y tormentas eléctricas.

Algunos indicaron que prefieren no abordar el sistema por miedo a descargas eléctricas, mientras otros denunciaron confusión y falta de claridad en la información ofrecida.

“Yo quiero mi vida, así que con esos rayos no me monto”, comentó un usuario, mientras otros señalaron que observaron estaciones cerradas o evacuaciones en medio de la situación.

Comunicado de la empresa Metropolitana de Transporte (MT) reanudando el servicio del Teleférico./ IG @mt.dominicana

Línea 2C del Metro sigue fuera de servicio

A esto se suma que la línea 2C del Metro de Santo Domingo continúa fuera de servicio, lo que ha agravado las dificultades de movilidad para miles de ciudadanos, especialmente en el municipio de Los Alcarrizos.

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La reanudación parcial del transporte ocurre en medio de las lluvias persistentes que afectan el Gran Santo Domingo desde la madrugada, generando inundaciones urbanas, retrasos y complicaciones en el desplazamiento.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia, mientras se mantienen las condiciones meteorológicas inestables en gran parte del país.