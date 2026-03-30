Suiza y República Dominicana avanzan en la negociación de un convenio de seguridad social que busca garantizar derechos laborales y de pensiones a los trabajadores de ambos países, en el que se permitiría a los ciudadanos sumar las semanasas de cotización realizadas en los respectivos territorios, según el ministro de Trabajo Eddy Olivares Ortega, quien representa al Estado dominicano en estas negociaciones.

Esto indica que cada cuota que pagan los empleados formales dominicados radicados en Suiza, al sistema social de ese país, se le tomará en cuenta en el sistema dominicano y viceversa.

Olivares sostuvo que este mecanismo facilitaría el acceso a pensiones y otros beneficios, evitando la pérdida de derechos adquiridos por trabajadores que han laborado en las dos naciones. Además, busca garantizar continuidad en los sistemas de protección social, tanto en pensiones como en seguros de salud, para los trabajadores migrantes.

“Este acuerdo (en el que se incluye sumar las cotizaciones) representa un acto importante a favor de la justicia social para los ciudadanos suizos y dominicanos que trabajan en los dos países”, expresó en comunicado a este medio.

El encuentro se llevó a cabo en la sede del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, en Berna, con la participación de representantes de distintas instituciones suizas vinculadas a relaciones exteriores, economía y seguridad social.

Entre los funcionarios presentes estuvieron François Voeffray Peyro, jefe de la División de las Américas; Hervé Lohr, encargado de las Américas; Marcus Rothen, subdirector de esa división; así como Patrick Meier, de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos, y Kati Fréchelin, de la Oficina Federal de Seguridad Social.

Reunión de «alto nivel» llevada a cabo por autoridades de ambos países, donde trataron el tema de las cotizaciones de los trabajadores.

Más allá de las cotizaciones

Durante la reunión también se trató el estado del acuerdo de readmisión de personas entre ambos países, el cual, según las autoridades suizas, está listo para ser firmado tras la aceptación de modificaciones planteadas en 2022.

Las autoridades de Suiza destacaron la solidez de las relaciones bilaterales con República Dominicana, así como el intercambio diplomático y la cooperación en distintas áreas.

«Las autoridades suizas informaron que están en disposición de firmar el instrumento, tras haber aceptado en 2022 las modificaciones propuestas al borrador presentado inicialmente en 2016, quedando pendiente la posición oficial de la República Dominicana», detalla el comunicado.

En el ámbito laboral, se resaltó la estabilidad y la experiencia del diálogo tripartito dominicano, así como la participación del país en organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, se valoró el rol del presidente Luis Abinader en la consolidación institucional, la estabilidad social y el crecimiento económico del país.

En la reunión también participaron Michel Jeanneret, de la Secretaría de Estado de Migración (SEM); Lia Wolf, coordinadora regional adjunta (Caribe); Janine Borghesi, de la División de las Américas; así como el viceministro Franklin Marte y los consejeros José Loreto Julián, encargado de la Sección Política de la Embajada Dominicana en Berna, y Valerine Hernández, de asuntos jurídicos de esa misión.