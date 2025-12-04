Asunción, Paraguay. El ministro de Trabajo de la República Dominicana, Eddy Olivares Ortega, anunció que el país priorizará la aprobación del Código de Trabajo y, posteriormente, la reforma integral de la Seguridad Social.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco del XVIII Congreso Iberoamericano de la Seguridad Social (OISS), celebrado en Asunción, Paraguay.

Olivares Ortega detalló que la reforma del Código de Trabajo se aprobará durante la actual legislatura. Subrayó que este es un paso fundamental para adecuar las relaciones laborales a los desafíos del siglo XXI y es una aspiración nacional largamente esperada.

Reforma Social con Consenso Tripartito

El titular de Trabajo destacó el compromiso del ejecutivo con la transformación social.

“El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, impulsará, en el marco tripartita y con el más amplio consenso social, una reforma de la seguridad social que sea justa y confiable para todos, muy especialmente para los trabajadores”, manifestó.

El objetivo es fortalecer la protección de los trabajadores, garantizar la sostenibilidad del sistema y elevar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

Reconocimiento a la Gestión Dominicana

Durante el evento, el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana recibió un reconocimiento especial por su destacada labor al frente de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS) durante el desafiante período de la pandemia de la COVID-19.

El ministro Olivares Ortega, al recibir la distinción, señaló que haber representado al país en un tiempo marcado por «desafíos inéditos y oportunidades de innovación social» es un honor permanente.

La OISS como Guía y Motor de Reformas

El funcionario valoró la trayectoria de la organización.

“La OISS ha sabido evolucionar, adaptarse y anticipar cambios, siempre fiel a la misión de contribuir a sistemas de seguridad social más inclusivos, sostenibles y solidarios”, afirmó, reconociendo que la entidad, en sus setenta años de existencia, ha sido una guía técnica y un motor de reformas que han mejorado la protección social de millones de personas.

El ministro resaltó que este congreso, centrado en las perspectivas de futuro de la seguridad social, confirma que Iberoamérica está mirando hacia adelante. Explicó que retos como el envejecimiento demográfico, las transformaciones del mercado laboral, la digitalización y la protección frente a nuevos riesgos emergentes exigen «pensar con audacia, planificar con rigor y actuar con responsabilidad».

Agradecimiento de la OISS

Por su parte, Gina Magnolia Riaño Barón, secretaria general de la OISS, agradeció al ministro Olivares por el apoyo y la colaboración brindados a la entidad, en especial durante la aprobación de la Carta Iberoamericana. Este documento histórico invita a los países a renovar su pacto social y colocar la protección social en el centro de sus políticas públicas como eje de desarrollo y cohesión social.

El ministro concluyó señalando que el reconocimiento recibido es un recordatorio del compromiso de seguir trabajando por sistemas de seguridad social más justos, eficientes y humanos en toda Iberoamérica.