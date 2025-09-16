Santo Domingo.– La Superintendencia de Seguros (SIS) abrió formalmente la consulta pública para la revisión de los límites mínimos de responsabilidad civil en vehículos de motor, en un acto realizado en el Paraninfo de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La apertura de las mesas de trabajo contó con la participación de representantes de gremios de transporte, voceros de compañías y asociaciones del sector asegurador, así como juristas, académicos y ciudadanos, garantizando un espacio plural de consenso, discusión e intercambio de ideas.

El superintendente de Seguros, Julio César Valentín Jiminián, destacó que el objetivo de este proceso es propiciar un diálogo amplio, participativo y transparente que nutra y consolide la toma de decisiones. Reiteró que la institución está dispuesta a escuchar distintas voces y ampliar los espacios de deliberación, en un acto “no de atropello, sino de reflexión y meditación”, siempre poniendo a la población en el centro de cualquier decisión.

“Preferimos sacrificar la eficacia y la prontitud de la entrada en vigencia de cualquier normativa en favor de la participación. Pero dejar de cambiar, de transformar y actualizar por un eterno proceso de consultas también es quitarle al Estado las garras institucionales para beneficiar a lo más importante, que es la población”, afirmó. Superintendencia de Seguros amplía diálogo

Durante la actividad, el asesor técnico de la SIS, Miguel Villamán, explicó que la reciente actualización de las tarifas del seguro obligatorio responde a una necesidad técnica y legal para atender la magnitud del problema del tránsito en el país, que coloca a la República Dominicana a la cabeza de Latinoamérica y el Caribe en número de fallecidos por accidentes.

Villamán señaló que el seguro obligatorio de responsabilidad civil es un pilar de protección social y que su falta de actualización provoca inequidad. “Es urgente actualizar los límites y tarifas, ya que los montos establecidos hace más de 20 años resultan insuficientes frente al costo actual de la atención médica, reparaciones y fallecimientos”, resaltó.

Por su parte, Isaura Peñaló, directora Jurídica de la SIS, informó que en la página web de la institución están disponibles tanto el proyecto de actualización como una encuesta abierta para que los ciudadanos presenten opiniones, aportes e ideas. De acuerdo con el cronograma, el próximo 25 de septiembre se realizará un segundo encuentro de verificación y aportes, mientras que el 31 de octubre se entregará el documento definitivo, que servirá como base para su entrada en vigencia el 9 de febrero de 2026.

La actividad concluyó con una ronda de preguntas y respuestas, en la que los participantes expusieron sus aportes, sugerencias e inquietudes, cumpliendo así con el objetivo de fomentar el diálogo y la retroalimentación de los actores involucrados en un tema sensible para la ciudadanía.