Suroeste conquista oro en los Juegos Escolares

Uno de los principales jugadores de la Región Suroeste

Con una barrida 3 sets por 0 ante Metropolitana II, la Zona Suroeste consiguió la presea de oro en dobles mixtos en el torneo de bádminton que se celebra en el Polivalente Willyvaldo Paulino Rivas de Salcedo como parte de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacional San Francisco 2025.

La Metropolitana II se quedó con la medalla de plata, mientras que el bronce lo compartieron El Higuamo y Nordeste.

En la semifinal, la Zona Metropolitana II venció al conjunto de El Higuamo de San Pedro de Macorís para avanzar a la final, mientras que la Zona Suroeste logró su pase tras superar al equipo del Nordeste.

Con las cuatro preseas entregadas por el bádminton, la Metropolitana II (Monte Plata, Santo Domingo) sigue en la cima de la tabla general con 14 medallas, incluidas seis de oro, dos de plata y seis de bronce, mientras que El Suroeste (Barahona, Neyba), dio el salto al segundo peldaño, con seis oros, dos platas y seis bronces.

El Nordeste (Nagua y San Francisco de Macorís) está en el tercer puesto, con tres metales dorados, cuatro de plata y seis de bronce, mientras que El Valle (Azua y San Juan), ocupa el cuarto puesto, con tres preseas de oro, dos de plata y tres de bronce.

El Higuamo (Higüey y San Pedro), manda en el quinto lugar con tres oros y seis bronces y la Metropolitana I está en el sexto peldaño.

