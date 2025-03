Los operativos de búsqueda de la desaparecida turista india, Sudiksha Konanki, fueron suspendidos desde la tarde de este martes, luego de trece días de rastreo.

Mientras el estadounidense Joshua Steven Riibe, el último que la vio antes de desaparecer, sigue a la espera de la entrega de su pasaporte para regresar a su país.

Esta mañana era notable la ausencia de los miembros de la Armada Dominicana, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, Politur, que emplearon drones, helicópteros y perros entrenados en la búsqueda de personas.

Si el pasaporte no está en manos del Ministerio Público cómo afirmó el fiscal ayer ante el juez que conoció el hábeas corpus, entonces corresponde ahora a la Policía Turística o la Policía Nacional, referirse al documento oficial de viaje.

También los medios de prensa nacional e internacionales perdieron el interés en el caso y sólo reporteros de los noticieros SIN y del canal 37 se desplazaban en la zona.

El Nacional trató de saber a través de la oficina de abogados Guzmán Ariza, representante legal de Riibi, si las autoridades habrían entregado el pasaporte y se informó que no podían ofrecer declaraciones a la prensa.

Ayer el juez de la Sala Penal de la provincia La Altagracia, Edwin Rijo Delgado, acogió un recurso de habeas corpus preventivo presentado por el turista estadounidense Joshua Steven Riibe, quien era investigado por la desaparición de Sudiksha Konanki

Aunque el representante del Ministerio Público, el fiscal Eduardo Velásquez, dijo en estrado durante el hábeas corpus preventivo, que Riibe, no estaba detenido, este informó al juez que estaba vigilado durante las 24 horas

Riibe manifestó su frustración por la forma en que ha sido tratado por las autoridades y que el domingo en la mañana, tras desayunar y regresar a su habitación, la Policía apareció molesta porque no habían sido avisados de sus movimientos. «Incluso cuando voy a comer, la Policía viene y se sienta en la mesa conmigo», afirmó.

Narró ante el juez Edwin Rijo, de la Cámara Penal de Higüey que intentó salir del Hotel Riu República, para dirigirse a la embajada, donde tenía una reunión, pero se encontró con una fuerte reacción de las autoridades.

Te recomendamos leer: Tribunal acoge habeas corpus a Joshua Riibe, único testigo del caso Sudiksha Konanki

«Mi padre avisó a todos y cuando nos fuimos, todos se pusieron como locos. Tuvimos que esperar en el vestíbulo a que llegara la policía turística para que nos escoltara», detalló.

Expresó su deseo de regresar a su país. «Tengo muchas ganas de estar en casa. Abrazar a mi familia y amigos. Pero entiendo que hay una investigación y he cooperado, pero no me han dejado ir», explicó.

En su testimonio, también reveló que los padres de Sudiksha, antes de marcharse, le agradecieron por haber intentado salvar a su hija en una ocasión previa. «Me dieron las gracias por salvar a su hija la primera vez», recordó.

La joven estadounidense de origen indio que era buscada por las autoridades dominicanas, durante casi dos semanas sin dar con su paradero.

Los padres de Konanki

Los padres de Sudiksha Konanki, Subbarayudu y Sreedevi Konanki, expresaron ayer a los medios, con profunda tristeza, que están asimilando la trágica noticia de que su hija falleció ahogada. “Es con gran dolor y pesar que estamos tratando de comprender que nuestra hija se ha ahogado”.