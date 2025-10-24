El sistema financiero local mantiene su marcada diferencia entre las tasas de interés en los bancos múltiples , donde el promedio ponderado de la activa en moneda local registra 14.32% en septiembre 2025, cifra que duplica la tasa promedio de la pasiva, según datos del Banco Central dominicano.
La tasa activa es el porcentaje que los bancos cobran a los clientes por los préstamos o créditos que otorgan, representa el costo del dinero para quien pide prestado. En tanto que, la tasa pasiva es la proporción que los bancos pagan a los clientes por los ahorros colocados en sus cuentas.
En ese sentido, el órgano medio ponderada y simple mostró una reducción al 6.06%, mientras que las tasas activas permanecen por encima del 14%, lo que amplía el margen de intermediación de la banca.
Este comportamiento indica que, aunque los rendimientos a los ahorrantes han descendido, el crédito sigue siendo costoso para empresas y consumidores.
Implicación
La brecha entre la tasa activa y la pasiva evidencia un sistema bancario con alta rentabilidad, pero también con condiciones crediticias restrictivas.
Los bancos cobran más del doble por prestar dinero de lo que pagan por los depósitos, lo que reduce la accesibilidad al crédito y limita la expansión de sectores productivos que dependen del financiamiento.
En términos macroeconómicos, esta estructura de tasas contribuye a moderar el consumo y controlar la inflación, pero al mismo tiempo desincentiva el ahorro formal, empujando a agentes económicos a buscar alternativas fuera del sistema.
La persistencia de tasas activas de dos dígitos es un obstáculo para dinamizar la demanda interna y el crecimiento.