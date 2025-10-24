El sistema financiero lo­cal mantiene su marca­da diferencia entre las tasas de interés en los bancos múltiples , don­de el promedio pondera­do de la activa en mone­da local registra 14.32% en septiembre 2025, ci­fra que duplica la tasa promedio de la pasiva, según datos del Banco Central dominicano.

La tasa activa es el porcen­taje que los bancos cobran a los clientes por los prés­tamos o créditos que otor­gan, representa el costo del dinero para quien pide prestado. En tanto que, la tasa pasiva es la propor­ción que los bancos pa­gan a los clientes por los ahorros colocados en sus cuentas.

En ese sentido, el órgano medio ponderada y simple mostró una reducción al 6.06%, mientras que las ta­sas activas permanecen por encima del 14%, lo que am­plía el margen de interme­diación de la banca.

Este comportamiento in­dica que, aunque los ren­dimientos a los ahorrantes han descendido, el crédito sigue siendo costoso para empresas y consumidores.

Implicación

La brecha entre la tasa acti­va y la pasiva evidencia un sistema bancario con alta rentabilidad, pero también con condiciones crediticias restrictivas.

Los bancos cobran más del doble por prestar dinero de lo que pagan por los depósi­tos, lo que reduce la accesi­bilidad al crédito y limita la expansión de sectores pro­ductivos que dependen del financiamiento.

En términos macroeconó­micos, esta estructura de tasas contribuye a mode­rar el consumo y controlar la inflación, pero al mismo tiempo desincentiva el aho­rro formal, empujando a agentes económicos a bus­car alternativas fuera del sistema.

La persistencia de tasas activas de dos dígitos es un obstáculo para dinamizar la demanda in­terna y el crecimiento.