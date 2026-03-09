Albert Pujols está feliz, pero enfocado en el título

El dirigente del equipo dominicano aseguró que falta mucho por lograr la corona en el Clásico Mundial de Béisbol. El dirigente del equipo dominicano Albert Pujols destacó la entrega del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol y al mismo tiempo indicó que falta mucho para lograr el objetivo.

El futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown no ocultó su felicidad tras los dos primeros resultados en el evento y de igual forma mantuvo la calma que lo caracteriza, para señalar que falta mucho por hacer.

Este domingo, por primera vez en la historia del torneo, Dominicana dejó en el terreno a un rival (Países Bajos) con knockout 12-1 y un jonrón para dejar en el terreno (Juan Soto), que será recordado por mucho tiempo.

Con la mirada puesta más allá del resultado, Pujols analizó el triunfo de forma muy objetiva.

“Lo importante es la victoria, sin importar el resultado En un torneo corto hay que enfocarse en cada pitcheo, jugar buena defensa y hacer los movimientos que hay que hacer”.

Están fajados

Destacó el enfoque, el trabajo colectivo y la preparación diaria de una selección que practicó de forma privada en un día libre, dejando ver que el compromiso con el país y con ellos mismos es muy grande.

Todos quieren lanzar

Unas palabras que causaron risas en la ronda de preguntas y respuestas el día de ayer, fue cuando Pujols dijo que todos los relevistas se acercan al teléfono del bullpen para ser enviados a la lomita.

“Cuando llamamos al bullpen todos quieren lanzar”, dijo Pujols quien elogió una vez más el trabajo de Wellington Cepeda, coach de pitcheo del equipo.