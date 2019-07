La Javilla

Excelente trabajo con niños y jóvenes

Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro.”

“El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él.”

John F. Kennedy

La Academia La Javilla está realizando una excelente labor con cientos de niños y jóvenes.

Asistí el domingo pasado a la apertura del Torneo Interno de Verano 2019 y salí impresionado al ver tantos niños menores de 6 años y grupos de jóvenes que desfilaron correctamente y con una buena disciplina.

Para triunfar hay que trabajar y eso están haciendo los dirigentes y entrenadores de la Academia La Javilla.

Esa entidad nos está dando un gran ejemplo en una sociedad en que cada día se pierden los valores y que requiere que se labore sin descanso con las futuras generaciones.

Los niños y jóvenes cuando pasaban por la mesa principal, en un bonito gesto, se quitaban las gorras en señal de respeto.

Observé a Miguel Franjul, director del Listín Diario y a Vitelio Mejía, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional y noté que estaban muy emocionados y se sentían muy complacidos en compartir un ambiente sano.

La Academia les rindió reconocimiento en el torneo a Franjul y Vitelio.

Ambos hablaron y reconocieron la gran labor de la Academia La Javilla.

Padres

Me sentí muy bien al presenciar a cientos de padres en las gradas, apoyando a sus hijos.

Ese fue el aspecto más luminoso de la apertura del evento.

El mundo de hoy necesita de la familia para poder echar hacia adelante.

Y ahí La Javilla está haciendo sus aportes.

Y merece una felicitación especial de todos los que queremos una mejor patria.

¡Adelante, que todo no está perdido!

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos