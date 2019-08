María Dimitrova: “Tengo un sueño por cumplir”

La gente con metas triunfan porque saben a dónde van.”

Earl Nightingale

“Los logros de una organización son el resultado de los esfuerzos combinados de cada individuo.”

Vince Lombard

“Mi meta es Tokio 2020”.

“Estaré enfocada en clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio”.

“Estoy muy entusiasmada y optimista de que podré conseguir el boleto para Tokio”.

“El esfuerzo tendrá que ser muy grande y un inmenso trabajo para poder llegar a Tokio, pero con la ayuda de Dios y los entrenadores, pienso que cumpliré mi sueño”.

“Mis compañeras me han motivado para que no deje de entrenar fuerte y no tener pausa para conseguir llegar a los Juegos Olímpicos”.

Las expresiones corresponden a la estrella del karate, María Dimitrova, quien conquistó medallas de oro y plata en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, y fue seleccionada por la prensa local como la mejor atleta que participó en la justa Continental.

María logró la plata en kata individual, tras una controversial decisión de un juez norteamericano, que consideró que escribió incorrectamente la ejecución que tenía que hacer en la prueba por el oro, la cual ganó una atleta norteamericana.

Raro, pero cierto, el juez que la invalidó era de la misma nacionalidad que la ganadora de la presea dorada.

Luego María ganó oro en la competencia de kata por equipos.

Un honor

Dimitrova consideró un honor haber conquistado las medallas de plata y oro en Lima.

Reveló que las autoridades deportivas del país se asombraron con su gran actuación, “pues nunca pensaron que regresaría con las dos medallas”.

Gracias

Dimitrova expresó en su discurso de agradecimiento, en nombre de todos los atletas medallistas: “Me siento orgullosa por estar representado aquí a todos esos héroes del deporte dominicano”.

Y añadió:

“Estoy aquí para decir gracias, ante todo a Dios por darnos esa fuerza para representar al país dignamente”.

“Gracias al señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.”

“Gracias al Ministerio de Deportes, al Comité Olímpico Dominicano, a Creso y al sector privado”.

“Muchas gracias también al Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a la Comisión Médica que nos atendió a todos los que estamos lesionados”.

Resaltó el trabajo de la prensa dominicana “que estando aquí, sentíamos que estaban allá”.

Federaciones y entrenadores

María alabó el trabajo de los dirigentes de las federaciones deportivas nacionales y a los entrenadores.

“Al pueblo dominicano por enviarnos esas buenas vibras y aportar mucho para nuestro triunfo”.

Dimitrova manifestó que el pueblo “fue que nos dio la fuerza necesaria para conseguir los grandes triunfos”.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos