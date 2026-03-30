El director del Teatro Nacional Eduardo Brito, Carlos Veitía, expresó su preocupación ante la ruptura de acuerdos institucionales relacionados con el uso de los parqueos en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, situación que, según afirmó, ha generado caos y afecta directamente el funcionamiento del principal escenario artístico del país.

Veitía, a través de su cuenta de Instagram, señaló que, desde que asumió la dirección hace casi cuatro años, ha trabajado por la coordinación, junto a su equipo y la Gobernación de la Plaza de la Cultura, de garantizar espacios de estacionamiento destinados principalmente al público asistente a las salas del Teatro Nacional.

Director del Teatro Nacional, Carlos Veitía.

Reveló que estuvieron “coordinando reuniones con la Plaza de la Cultura para así, dividir y compartir parqueos con eventos de las demás instituciones que allí existen” pero lamentó que estos acuerdos no se estén respetando.

“El Teatro Nacional es, por sus características, la que más convoca, y por estatutos de su creación la que debe tener acceso a sus parqueos” dijo.

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Teatro Nacional

El director denunció que nuevamente se ha roto la comunicación entre ambas entidades, generando “una situación caótica innecesaria” que afecta el orden del Teatro Nacional. Asimismo, criticó la realización de actividades que calificó como “poco decorosas, desagradables e indecentes” dentro del recinto cultural.

En su escrito, Carlos Veitía manifestó su inconformidad ante lo que considera una falta de respeto a los acuerdos previamente establecidos, señalando que esta situación no solo impacta la logística operativa, sino también la credibilidad del Teatro Nacional.

“Nos cansan reuniones en las que no se respetan acuerdos, y nos cansa y abochorna la falta de solidaridad. Lo digo por este medio porque nuestro trabajo y credibilidad están en juego cuando no se respeta un orden establecido» sostuvo, finalizando con un llamado a la referida gobernación, «O rectificamos y nos respetamos, o no pertenecemos”.