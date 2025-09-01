Monte Plata. – La madrugada de este lunes 1 de septiembre, a las 5:27 de la mañana, se registró un temblor de magnitud 4.6 en la escala de Richter, con epicentro localizado a unos 14 kilómetros al norte del municipio Bayaguana, en la provincia Monte Plata.

De acuerdo con el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el temblor se registró en las coordenadas 18.880 de latitud y -69.630 de longitud, con una profundidad estimada en 90.5 kilómetros.

El movimiento telúrico fue percibido en distintas comunidades del Este y en sectores del Gran Santo Domingo, aunque hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas.

El Instituto Sismológico indicó que mantiene la vigilancia habitual en la zona y recordó a la población la importancia de estar atenta a las informaciones oficiales y de adoptar medidas preventivas ante fenómenos de este tipo.