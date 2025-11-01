La Fuerza del Pueblo (FP) advirtió ayer que la declaratoria de emergencia nacional ante los efectos de la tormenta tropical Melissa, puede prestarse a actos de corrupción, debido que se “saltan pasos” establecidos en Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.
El vicepresidente de esa organización política, Radhamés Jiménez, entiende que ese estado de excepción debió darse de manera focalizada, haciendo hincapié en los lugares que el fenómeno natural causó mayores efectos.
Mientras que el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, consideró contraproducente la acción oficialista, ya que hace más de una semana que pasó Melissa por el territorio nacional.
Johnny Pujols cuestiona la justificación del estado de emergencia y exige transparencia en el uso de recursos
Según Jiménez, muchos funcionarios, en algunas ocasiones, restaron importancia los daños provocados por la tormenta, por lo dijo extrañarse la compra y contratación de obras mediante un proceso de excepción.
El pasado viernes, el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 627-25, firmado por el presidente Luis Abinader, que declaró emergencia nacional compras y contrataciones de bienes, servicios y obras en 14 provincias por los daños ocasionados por la tempestad.
“Los mismos funcionarios han minimizado los daños causados por la tormenta, no creo que sea necesaria la declaración del estado de emergencia nacional, entiendo que eso debió resolverse de otro tipo de manera, por ejemplo: focalizando los puntos donde los daños fueron más pronunciables”, subrayó.
Radhamés Jiménez critica la minimización de daños y falta de focalización en la emergencia nacional
“De manera que creo que fue una decisión desmedida por parte del Gobierno y que se presta a muchas interpretaciones, en el sentido de que cuando se designa de emergencia nacional no se pasa por un filtro de la ley de compras y contrataciones públicas”, manifestó Jiménez.
El dirigente político cree que la decisión del mandatario deja mucho de qué hablar, ya que el Gobierno presume de ser transparente en el ejercicio de sus funciones.
Para Jiménez, la verdadera tormenta que ha hecho daño al país, no fue Melissa, sino el Partido Revolucionario Moderno (PRM) que supuestamente tiene el país postrado en la miseria, desesperación y desesperanza.
Asimismo, el miembro de la dirección política de la FP rechazó lo planteado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, que aseguró que el actual Gobierno ha hecho más, que en los 20 años gobernando por el partido morado.
En tal sentido, Jiménez dijo que lo único que ha hecho más la gestión perremeísta, es tomar más dinero prestado (unos los 50 mil millones de dólares), con el agravante de que “no tiene nada que exhibir” en términos estructurales.
PLD pide transparencia recursos
De su lado, Johnny Pujols acusó a las autoridades de abusar en la utilización de estado de emergencia, al entender que no existen elementos, en cuantos a daños, que ameriten dicho llamado.
“No vemos que justifica la excepción, cual es el estado de convulsión que hay a nivel nacional para una declaratoria de emergencia”, expresó el dirigente peledeísta”, quien llamó a las autoridades manejar con transparencia los recursos que utilizarían.
Pujols agregó que ciertamente hay “cosas” que necesitan la intervención inmediata del Estado, problemas que asegura se resolverían sin la necesidad del llamado de emergencia.