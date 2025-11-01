La Fuerza del Pueblo (FP) advirtió ayer que la decla­ratoria de emergencia na­cional ante los efectos de la tormenta tropical Melissa, puede prestarse a actos de corrupción, debido que se “saltan pasos” establecidos en Ley 47-25 de Contrata­ciones Públicas.

El vicepresidente de esa or­ganización política, Radha­més Jiménez, entiende que ese estado de excepción de­bió darse de manera focali­zada, haciendo hincapié en los lugares que el fenóme­no natural causó mayores efectos.

Mientras que el secreta­rio general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, con­sideró contraproducente la acción oficialista, ya que hace más de una semana que pasó Melissa por el te­rritorio nacional.

Johnny Pujols cuestiona la justificación del estado de emergencia y exige transparencia en el uso de recursos

Según Jiménez, muchos funcionarios, en algunas ocasiones, restaron impor­tancia los daños provoca­dos por la tormenta, por lo dijo extrañarse la compra y contratación de obras me­diante un proceso de ex­cepción.

El pasado viernes, el Po­der Ejecutivo, mediante el decreto 627-25, firmado por el presidente Luis Abi­nader, que declaró emer­gencia nacional compras y contrataciones de bienes, servicios y obras en 14 pro­vincias por los daños oca­sionados por la tempestad.

“Los mismos funcionarios han minimizado los daños causados por la tormenta, no creo que sea necesaria la declaración del estado de emergencia nacional, entiendo que eso debió resolverse de otro tipo de manera, por ejemplo: foca­lizando los puntos donde los daños fueron más pro­nunciables”, subrayó.

Radhamés Jiménez critica la minimización de daños y falta de focalización en la emergencia nacional

“De manera que creo que fue una decisión desmedi­da por parte del Gobierno y que se presta a muchas in­terpretaciones, en el senti­do de que cuando se desig­na de emergencia nacional no se pasa por un filtro de la ley de compras y contrata­ciones públicas”, manifes­tó Jiménez.

El dirigente político cree que la decisión del man­datario deja mucho de qué hablar, ya que el Gobierno presume de ser transpa­rente en el ejercicio de sus funciones.

Para Jiménez, la verdade­ra tormenta que ha hecho daño al país, no fue Melis­sa, sino el Partido Revolu­cionario Moderno (PRM) que supuestamente tiene el país postrado en la mise­ria, desesperación y deses­peranza.

Asimismo, el miembro de la dirección política de la FP rechazó lo planteado por el ministro de la Presi­dencia, José Ignacio Paliza, que aseguró que el actual Gobierno ha hecho más, que en los 20 años gober­nando por el partido mo­rado.

En tal sentido, Jiménez di­jo que lo único que ha he­cho más la gestión perre­meísta, es tomar más di­nero prestado (unos los 50 mil millones de dólares), con el agravante de que “no tiene nada que exhibir” en términos estructurales.

PLD pide transparencia recursos

De su lado, Johnny Pujols acusó a las autoridades de abusar en la utilización de estado de emergencia, al entender que no existen elementos, en cuantos a daños, que ameriten dicho llamado.

“No vemos que justifica la excepción, cual es el esta­do de convulsión que hay a nivel nacional para una de­claratoria de emergencia”, expresó el dirigente pele­deísta”, quien llamó a las autoridades manejar con transparencia los recursos que utilizarían.

Pujols agregó que cierta­mente hay “cosas” que ne­cesitan la intervención in­mediata del Estado, pro­blemas que asegura se resolverían sin la necesi­dad del llamado de emer­gencia.