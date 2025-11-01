COE aumenta provincias en alerta amarilla por onda tropical

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumenta 7 provincias y al Distrito Nacional en alerta amarilla, mantiene una en alerta roja y 14 en verde por lluvias generadas de la incidencia de una vaguada y la aproximación de una onda tropical.

Se espera que se presenten chubascos dispersos hacia el litoral atlántico del noreste y sureste, siendo más aislados hacia la costa sur.

El COE prevé que a partir del mediodía las lluvias se intensifiquen como aguaceros localmente moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Mientras que en horas de la noche las lluvias serán más frecuentes sobre provincias del litoral caribeño, el sureste y noreste.

Alertas

En alerta roja se encuentra San José de Ocoa, mientras que en alerta amarilla está Monte Plata, La Altagracia, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, La Romana, San Pedro de Macorís y Santo Domingo.

En alerta verde están Monseñor Nouel, Independencia, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Azua, Duarte, Bahoruco, Santiago, Barahona, Valverde, Montecristi, Dajabón, San Juan y Pedernales.

Exhortó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

Advertencia

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió que la activa onda tropical dejará importantes acumulados de lluvias por lo que llama a tener precaución debido a que el país tiene suelos saturados por las lluvias registradas en el mes de octubre, incluyendo el paso de la tormenta tropical Melissa.