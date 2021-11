Temeraria denuncia

Francisco Núñez Cáceres,

Presidente Federación Lucha Libre.-

Es temeraria su denuncia de que en los barrios de la capital hay más puntos de drogas que de pollo. Por más que se haya hablado de la proliferación de puntos de distribución, no se le puede pedir que aporte pruebas, porque de seguro no las tiene. No es que no existan esos puntos, pero no en la alarmante proporción que ha denunciado.

Samuel Sosa,

Expelotero Grandes Ligas.-

Que se le haya interrogado sobre su relación con una de las empresas de Alexis Medina, uno de los principales imputados

en la Operación Antipulo, ensombrece su reputación. No importa que nada tenga que ver con las inversiones del hermano del expresidente Danilo Medina, preso por supuesto lavado de activos y otros cargos.

Katiuska del Carmen Báez,

Directora interina Inposdom.-

Su designación como directora del Inposdom, aunque sea de manera interina, representa un reconocimiento. En una entidad donde se han denunciado tantas irregularidades, algunas bajo investigación, se le ha dado una oportunidad, además de confianza, de demostrar sus habilidades administrativas.