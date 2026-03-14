Santo Domingo.-Para este domingo se esperan chubascos aislados desde tempranas horas de la mañana sobre el noreste del país, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En ese sentido, la entidad señaló que en horas de la tarde se presentarán en Santo Domingo Norte, San Cristóbal, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel y San José de Ocoa.

Indomet precisó que durante la noche incidirá una débil vaguada sobre el territorio nacional, que generará chubascos moderados en ocasiones sobre poblados de la costa caribeña, incluyendo Santo Domingo.

En cuanto a las temperaturas, indicó que estarán calurosas durante la tarde, siendo agradables en la noche y la madrugada, especialmente en zonas de montañas y valles.

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Las temperaturas mínimas estarán entre los 20 °C y 22 °C, y las máximas entre 28 °C y 30 °C.

Para el lunes, desde la madrugada y durante la mañana, la institución de pronóstico meteorológico señaló que la humedad dejada por la débil vaguada producirá aumentos nubosos acompañados de chubascos dispersos hacia las provincias de San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Barahona y Pedernales.

Indomet comunicó que en la tarde predominará un ambiente caluroso, con nubes dispersas y escasas lluvias en la mayoría de las localidades, debido a la incidencia de una masa de aire con menor contenido de humedad. No obstante, la entidad no descarta que, por condiciones asociadas al ciclo diurno, se presenten chubascos aislados en áreas cercanas a zonas montañosas.