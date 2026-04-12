La dirigencia del tenis de mesa de Centroamérica y el Caribe calificó de “históricos” la celebración consecutiva de tres importantes eventos internacionales en el Pabellón de Tenis de Mesa del Parque del Este, consolidando a la República Dominicana como epicentro de la disciplina en la región.

La afirmación fue sustentada por el ingeniero Gary Hernández, presidente de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa (Fedoteme); Bob Roopnarine, secretario general de la Confederación Regional del Caribe, así como Alexander Zamora, titular de la Confederación Centroamericana de ese deporte, y Juan Vila, presidente de ITTF Américas.

Los mejores

El calendario incluye el Clasificatorio, celebrado del 6 al 9 de este mes rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Mayores, que se desarrolla hasta el día 15, y el Campeonato Juvenil del Caribe, que tendrá lugar del 16 al 23 y que reúne a los mejores exponentes del área en una misma sede.

Autoridades deportivas regionales destacaron la importancia de la celebración de las tres competiciones de esta magnitud en un solo escenario, lo que representa un gran esfuerzo organizativo y competitivo para el tenis de mesa caribeño y centroamericano.

Rumbo a Santo Domingo

El clasificatorio otorgó plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026, mientras que el campeonato de mayores reúne a la élite del deporte en la región con el fin de sumar puntos en el ranking.

Proyección

Por su parte, el torneo juvenil sirve como vitrina para los nuevos talentos, proyectando el futuro de la disciplina.

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“Esta instalación ha sido adecuada para cumplir con los estándares internacionales de competencia”, resaltó el titular de ITTF Américas.

Mientras, Alexander Zamora señaló que el esfuerzo fortalece la proyección del país como sede de eventos deportivos de alto nivel y contribuye al desarrollo del tenis de mesa en toda la región.

En tanto que Bob Roopnarine dijo que la participación de delegaciones de 23 países, la triple jornada deportiva promueve la integración y el intercambio entre atletas, entrenadores y federaciones.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.