Tiroteo cerca del palacio en Haití: Nueva muestra de la creciente violencia

El tiroteo en los alrededores del palacio presidencial de Haití, que obligó a desalojarlo, es otra señal de la violencia en el país. ¿Se necesita más?

Últimamente cada semana ha habido un tema de discusión entre Gobierno y oposición en el país. El de esta no parece todavía en agenda.

Uno de los policías imputados en la matanza de Santiago dice que el peluquero abatido le disparó con un fusil. ¿Podrá probarlo?

A propósito, todavía se ignora la identidad del agente que la Policía dijo resultó herido de gravedad en la ejecución. ¿Secreto de Estado?

Ahora que es director de Prisiones ¿enfrentará Roberto Santana la corrupción que había denunciado en La Victoria y otras cárceles?

Trump ha anunciado que impondrá aranceles del 100 % a China por la disputa con las tierras raras. ¿Repercutirá el conflicto por aquí?

Al ser bautizada con su nombre la Escuela Tabacalera, Hipólito Mejía se declaró enemigo de la retaliación y leal a sus principios. ¿Algún comentario?

El Gobierno dice que ha aumentado las ayudas sociales en un 65.46 % y que la pobreza se ha reducido en 4.02. ¿Qué les parece?