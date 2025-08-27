Tiroteo en escuela católica de Minneapolis deja dos muertos y 20 heridos

Padres esperan noticias de sus hijos después de un tiroteo reportado en la Escuela Católica de la Anunciación, el 27 de agosto de 2025 en Minneapolis. (Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune vía AP)

Washington.- Al menos dos personas perdieron la vida y otras veinte fueron enviadas a centros asistenciales por múltiples heridas durante un tiroteo que se registró en una escuela este miércoles en Minneapolis.

Aún se desconoce la identidad de las dos víctimas mortales del atentado en la escuela católica de Annunciation, pero ambas fueron confirmadas por medios estadounidenses como ABC y Fox News.

El tirador habría sido neutralizado por la policía y ya no “representa una amenaza activa”, confirmaron las autoridades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció al FBI por su actuación inmediata en el caso y pidió a la población acompañarlo a “rezar” por todas las personas implicadas.

Por su parte, el gobernador de Minesota, Tim Walz, anunció que la policía del estado se encuentra al mando del caso y aún no revela información sobre el tirador.

Agentes del orden se congregan frente a la escuela de la Iglesia de la Anunciación en respuesta a un tiroteo masivo reportado el miércoles 27 de agosto de 2025 en Minneapolis. (Foto AP/Abbie Parr)

De acuerdo con reportes policiales, en las últimas 24 horas se han registrado cuatro tiroteos diferentes y el de la escuela detonó la atención de todas las autoridades por haber dejado a niños en medio del fuego.

Te puede interesar leer: Violencia en Florida: tiroteo en campus universitario deja un muerto y 6 heridos

Las familias de los niños se encuentran reunidas en una zona segura en la escuela y están siendo atendidas por personal de emergencia, según las autoridades locales.

Las autoridades de Minneapolis, encabezadas por el alcalde, Jacob Fray, darán una conferencia de prensa a las 10-30 hora local, de acuerdo con su oficina.