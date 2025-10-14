El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso (JBN) celebrará este mes de octubre la 19.ª edición del Festival Nacional de Plantas y Flores, su evento más emblemático, que convierte al Jardín en un escenario lleno de color, vida y aprendizaje para toda la familia.

El festival tiene como objetivo principal promover el cuidado de las plantas nativas y endémicas del país, a través de cursos, charlas y talleres diseñados para todas las edades, siendo estos del 16 al 19 de octubre, en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada al jardín tiene un costo de RD$200.00 adultos y RD$75.00 niños, e incluye el acceso al museo, el paseo en tren, el área de ventas y las zonas de recreación. Quienes se den cita, podrán deleitarse con la participación de viveros, orquidearios, floristerías, artesanos y una variada oferta gastronómica, en una verdadera fiesta de la naturaleza.

El director general del JBN, Pedro Suárez, destacó que el festival busca fortalecer el interés de las familias y la sociedad en la conservación de la flora dominicana y del medio ambiente en sentido general, pilares fundamentales de la institución.

El público podrá adquirir una amplia variedad de especies, entre ellas las siempre solicitadas orquídeas, suculentas, trinitarias, frutales, begonias, canastas colgantes, y, como antesala de la Navidad, las tradicionales flores de pascua y pinos navideños.

Este año, como novedad, el festival contará con la participación de expositores internacionales provenientes de Ecuador, Puerto Rico y Canadá, quienes traerán a la feria, venta de orquídeas, sustratos y abonos para las plantas.

Además de su calendario educativo, donde los adultos mayores de 65 años podrán disfrutar de un taller especial diseñado para ellos, el Festival brindará espacios de entretenimiento y cultura para toda la familia, entre las atracciones se encuentran un mini zoológico, cortesía del Zoológico Nacional, y un mini acuario, gracias al Acuario Nacional.

Asimismo, el viernes 17 de octubre, a las 6:00 p.m., se celebrará la esperada función de “Cine sobre la Grama”, en colaboración con la Cinemateca Dominicana, donde se proyectará Flow, película animada ganadora de un Premio Óscar que invita a reflexionar sobre la belleza efímera de la naturaleza.

Jardín Botánico Nacional

Programa Educativo

Jueves 16, 11:00 AM – 12:00 PM

Tema: Importancia de La Conservación Y Protección del Medio Ambiente

Facilitador: Jacqueline Nolasco

Lugar: Auditorio

Jueves 16, 3:00 PM – 4:00 PM

Tema: Taller: Tecnicas de Kokedama

Facilitador: Ana Hernández

Lugar: Patio Español

Viernes 17, 9:00 AM – 2:00 PM

Tema: Taller: Huerto Urbano Y Pedagógico (Requiere inscripción, llamando al 809-385-2611 ext. 239)

Facilitador: Ing. Luis Eduardo Peña, Ing. Felipe Castro, Ing. Fernando Campos e Ing. Ramon Ramírez

Lugar: Salón Orquídeas

Viernes 17, 10:00 AM – 11:00 AM

Tema: Conoce, Protege Y Valora la Flora Nativa y Endemica Dominicana

Facilitador: Yommi Piña

Lugar: Auditorio

Viernes 17, 11:00 AM – 12:00 PM

Tema: Mision Rescate Lista Roja “Un Llamado por la Flora Endemica y Nativa de La Española”

Facilitador: Claudia Rodríguez y Franselis Trinidad

Lugar: Domus Pequeño

Viernes 17, 2:00 PM – 4:00 PM

Tema: Plantas Ornamentales: Manejo y Producción

Facilitador: Moisés Montero

Lugar: Auditorio

Sábado 18, 10:00 AM – 11:30 AM

Tema: Enfermedades Fungosas, Bacterianas, Control Plagas e Importancia de la Fertilización

Facilitador: Ing. Fernando Díaz

Lugar: Auditorio

Sábado 18, 10:30 AM – 3:00 PM

Tema: Manualidades con elementos naturales para niños

Facilitador: Lilian Alcántara y Rafaela Castillo

Lugar: Área infantil

Sábado 18, 3:00 PM – 4:30 PM

Tema: Taller “Iniciación al Arte del Bonsai”

Facilitador: Leo Pichardo

Lugar: Domus pequeño

Sábado 18, 4:00 PM – 5:00 PM

Tema: Mini Taller: Elaboración de Arreglos Florales

Facilitador: Jardín Constanza

Lugar: Patio Español

Domingo 19, 10:00 AM – 12:00 PM

Tema: Taller: Horticultura terapéutica para adultos mayores (Requiere inscripción, llamando al 809-385-2611 ext. 239)

Facilitador: Alexandra Flebes y Elizabeth Séptimo

Lugar: Pabellón de Plantas Medicinales

Domingo 19, 9:00 AM – 11:00 AM

Tema: Taller: Cómo Cuidar Tus Orquideas

Facilitador: Zoilo Richardson

Lugar: Auditorio

Domingo 19, 10:00 AM – 3:00 PM

Tema: Manualidades con elementos naturales para niños

Facilitador: Lilian Alcántara y Rafaela Encarnación

Lugar: Área infantil