Santo Domingo.-Un total de 22 artistas serán homenajeados este miércoles 19 de noviembre durante la cuarta edición de los Premios San Juan Awards, a celebrarse en el auditorio Sinecio Ramírez de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Recinto San Juan.

Entre los artistas reconocidos figuran Jeffrey, Silvio Mora, Allendy, Pepe Corniel, Ray Méndez, Juan Valdez, Julia Javier, Williams Díaz y el comunicador Hansel García, entre otros exponentes.

Una producción renovada

La producción general del evento estará a cargo del locutor y promotor artístico Arístides Pérez (El Power), acompañado de un equipo que promete superar las tres entregas anteriores.

Este año, gracias a la colaboración de la UASD Recinto San Juan, un mayor número de personas podrá disfrutar la gala de manera presencial, fortaleciendo el alcance cultural del premio.

Conducción y talentos en escena

La presentación estará en manos de la periodista y locutora Vilmania Oviedo; el comunicador Ángel Arnaldo Bobadilla; la influencer Mairenis Montero (La Prima); y el comediante e imitador Williams Díaz, quien cuenta con más de dos décadas de trayectoria artística.

En esta edición, San Juan Awards reconocerá al Estudiante del Año, galardón que estará acompañado de una beca otorgada por la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), fortaleciendo el componente educativo del evento.

Sorpresas y proyección del evento

La organización adelantó que influencers y personalidades destacadas, tanto nacionales como internacionales, formarán parte de las sorpresas preparadas para esta entrega, la cual busca marcar un antes y un después en la historia de los Premios San Juan Awards.